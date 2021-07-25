Чернышенко: наши девушки, завоевавшие олимпийские медали, показали русский характер

В воскресенье первую золотую медаль для сборной России на текущей Олимпиаде завоевала Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматической винтовки, серебряные награды на счету женской сборной по стрельбе из лука, а также Инны Дериглазовой (фехтование) и Татьяны Мининой (тхэквондо), бронзовую награду завоевала Лариса Коробейникова (фехтование).

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские спортсменки, завоевавшие медали во второй соревновательный день Олимпийских игр в Токио, показали настоящий русский характер. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня наши девушки показали настоящий русский характер и силу воли, выдержали сложные схватки и в решающий момент доказали, что заслуженно завоевали награды, к которым они шли в этот непростой олимпийский цикл. Ждем такого же медального триумфа от представителей других видов спорта", - заявил Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что на российских фехтовальщиков и сборную по художественной гимнастике традиционно возлагаются особые надежды. "Фехтование - один из видов спорта, на которые мы возлагаем особые надежды, на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году в фехтовании мы завоевали четыре золотые награды, возглавив медальный зачет в данном виде спорта. Также хочу отметить трех российских лучниц, повторивших результат Олимпиады-2016 и завоевавших серебро. Стартовал теннисный турнир, где большинство наших спортсменов прошли в следующий круг. Особые надежды Россия традиционно возлагает на художественную гимнастику, спортивную гимнастику, синхронное плавание, борьбу. Несмотря на ограничение России в допуске только 10 спортсменов в легкой атлетике, мы рассчитываем на награды высшей пробы в данном виде", - добавил он.

"Команда ОКР в первые соревновательные дни закрепилась в топе командного медального зачета. Российские спортсмены завоевали семь медалей, впереди еще выступления фаворитов, за которыми мы будем наблюдать с особым вниманием", - заключил Чернышенко.

Россияне занимают пятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые награды. Лидирует команда Китая (6-1-4), второй идет сборная Японии (5-1-0), третьей - сборная США (4-2-4).

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.