Тренер Мининой рассказал, что выход тхэквондистки в финал Олимпиады сродни чуду

В воскресенье Минина уступила в финале соревнований в весовой категории до 57 кг Анастасии Золотич из США и заняла второе место.

"Таня выполнила все на 100%, с этой спортсменкой мы ни разу не встречались, сложно было подобрать дистанцию, нужный удар, - сказал Энс. - Я считаю, что Таня отработала очень хорошо. Может быть, многие не знают, но она единственная в этой весовой категории, кто выступает в 53 кг, а все остальные - в 57 кг. Она самая легкая была на турнире и самая низкорослая, она просто сотворила чудо - зашла в финал, очень круто".

По его словам, Минина набрала рейтинговые баллы, что может позволить ей отобраться на следующие Олимпийские игры в Париже.

В активе Мининой две серебряные медали чемпионатов мира, она также является двукратной чемпионкой Европы. Завоеванная ей медаль стала второй для российских тхэквондистов в Токио. Днем ранее бронзовую награду в весовой категории до 58 кг выиграл Михаил Артамонов.