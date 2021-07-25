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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер Мининой рассказал, что выход тхэквондистки в финал Олимпиады сродни чуду

Россиянка уступила в решающей схватке представительнице США Анастасии Золотич

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Выход российской тхэквондистки Татьяны Мининой в финал Олимпиады в Токио можно назвать чудом. Такое мнение высказал ТАСС тренер сборной России по тхэквондо Александр Энс.

В воскресенье Минина уступила в финале соревнований в весовой категории до 57 кг Анастасии Золотич из США и заняла второе место.

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"Таня выполнила все на 100%, с этой спортсменкой мы ни разу не встречались, сложно было подобрать дистанцию, нужный удар, - сказал Энс. - Я считаю, что Таня отработала очень хорошо. Может быть, многие не знают, но она единственная в этой весовой категории, кто выступает в 53 кг, а все остальные - в 57 кг. Она самая легкая была на турнире и самая низкорослая, она просто сотворила чудо - зашла в финал, очень круто".

По его словам, Минина набрала рейтинговые баллы, что может позволить ей отобраться на следующие Олимпийские игры в Париже.

В активе Мининой две серебряные медали чемпионатов мира, она также является двукратной чемпионкой Европы. Завоеванная ей медаль стала второй для российских тхэквондистов в Токио. Днем ранее бронзовую награду в весовой категории до 58 кг выиграл Михаил Артамонов.

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