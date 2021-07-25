Мишустин поздравил Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пистолета

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Токио. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

"Своей победой вы открыли счет золотым медалям российской сборной на XXXII Олимпийских играх. В напряженном и бескомпромиссном состязании проявили упорство и выдержку. И последним выстрелом установили новый олимпийский рекорд в пулевой стрельбе. Вся страна гордится вашим успехом", - говорится в поздравительной телеграмме.

Премьер-министр также пожелал спортсменке новых высоких результатов.

Бацарашкина в воскресенье принесла сборной России первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсменке 24 года. Она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.