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XXXII летние Олимпийские игры

Мишустин поздравил Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пистолета

Как отметил премьер-министр РФ, в напряженном состязании спортсменка проявила упорство и выдержку

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Токио. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

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"Своей победой вы открыли счет золотым медалям российской сборной на XXXII Олимпийских играх. В напряженном и бескомпромиссном состязании проявили упорство и выдержку. И последним выстрелом установили новый олимпийский рекорд в пулевой стрельбе. Вся страна гордится вашим успехом", - говорится в поздравительной телеграмме.

Премьер-министр также пожелал спортсменке новых высоких результатов.

Бацарашкина в воскресенье принесла сборной России первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсменке 24 года. Она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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