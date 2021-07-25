Рапиристка Дериглазова заявила, что пока не приняла решение по поводу продолжения карьеры

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио российская рапиристка Инна Дериглазова пока не готова с определенностью говорить о продолжении спортивной карьеры. Об этом Дериглазова рассказала журналистам.

В воскресенье Дериглазова завоевала серебряную медаль в личном турнире, в финале она уступила представительнице США Ли Кифер со счетом 13:15. Дериглазова проиграла поединок впервые в сезоне.

"Посмотрим, - сказала Дериглазова, отвечая на вопрос ТАСС. - Очень много здоровья, сил, энергии занимает эта медаль. Это кажется, что это легко и просто, что три года всего впереди. Конечно, я хочу успешно выступать, но для этого нужно полностью выкладываться. Конечно, хотелось бы, но возможно, да, а возможно, и нет".

"Хочется сейчас проанализировать все, отдохнуть и как следует настроиться на командные соревнования. А дальше отдохнуть пару месяцев и возвращаться к тренировочному процессу. Вся моя голова была занята мыслями о личном турнире, но Олимпиада еще не закончена, и сейчас я думаю, как буду фехтовать в команде", - добавила спортсменка.

Дериглазовой 31 год, она становилась олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств, также Дериглазова четыре раза выигрывала чемпионат Европы.