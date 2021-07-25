Рапиристка Дериглазова заявила, что серебро Токио для нее так же дорого, как золото Рио

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская рапиристка Инна Дериглазова после награждения на Олимпиаде поняла, что серебряная медаль Игр в Токио для нее так же дорога, как и золотая, завоеванная в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Об этом Дериглазова рассказала журналистам.

В воскресенье в финале личного турнира на Олимпийских играх Дериглазова уступила представительнице США Ли Кифер со счетом 13:15.

"Я ушла проигравшей, но после награждения стало полегче, - рассказала Дериглазова. - Я, видимо, забыла о том, что проиграла золото, но выиграла серебро. Я все равно максималист, и мне хочется всегда большего, и второе место - это в какой-то степени поражение, но любая медаль на Олимпийских играх - это большое достижение, большой труд, большой вклад, это много что значит, и не у каждого она есть. Поэтому я рада, что мне удалось завоевать медаль, и пусть она серебряная, она мне так же дорога, как золото Игр в Рио-де-Жанейро".

Комментируя финальный поединок, спортсменка подчеркнула: "Нужно выходить и показывать, на что ты способен, что ты умеешь, надо было фехтовать, надо было перестроиться. Судейство? Когда фехтуешь, тебе кажется, ты все выигрываешь, а потом пересматриваешь, понимаешь, что все было верно".

"Соперница была очень решительна, смела, уверенно фехтовала, - рассказала Дериглазова. - У нее всегда такая манера фехтования, но сегодня она была в хорошей форме. Она молодец, она победитель, а победителей не судят. Мы пересекались, я ее переигрывала, и поэтому еще обиднее, что я знаю ее и понимаю, что нужно делать".

"Бывает такое сильное желание, что иногда оно может мешать, - призналась спортсменка. - Понимаешь, что ты тренировался, трудился, выигрывал старты, и вот наступает важный день. Ты знаешь, что ты можешь, внутри все переворачивается, и ты боишься ошибиться. Столько ощущений испытала за сегодняшний день - от неуверенности до глубокой уверенности в себе".