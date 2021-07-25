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XXXII летние Олимпийские игры

Тхэквондистка Минина считает, что упустила золотую медаль из-за огромного желания победить

В финальной схватке спортсменка уступила представительнице США Анастасии Золотич
Татьяна Минина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Минина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская тхэквондистка Татьяна Минина считает, что могла упустить золотую олимпийскую медаль из-за большого желания отыграть недостающий балл в финальном поединке. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

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Минина уступила представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг.

"Почему не удалось выиграть? Может быть, я застоялась. Может, слишком сильно хотела быть первой и взять недостающий балл. И немного необдуманно полетела на свою соперницу", - сказала Минина.

"Когда мне на шею повесили медаль, мне уже стало радостно. Конечно, мне очень хотелось выступить здесь по максимуму, но спустя какое-то время после финала я уже счастлива серебру. Его могло даже не быть, поэтому хорошо то, что есть. Но если месяц назад мне бы сказали, что в Токио у меня будет серебро, то у меня были бы самые положительные эмоции", - добавила россиянка.

Эта медаль стала для российских тхэквондистов второй на текущей Олимпиаде, днем ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

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XXXII летние Олимпийские игры
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