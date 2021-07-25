Тхэквондистка Минина считает, что упустила золотую медаль из-за огромного желания победить

Минина уступила представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг.

"Почему не удалось выиграть? Может быть, я застоялась. Может, слишком сильно хотела быть первой и взять недостающий балл. И немного необдуманно полетела на свою соперницу", - сказала Минина.

"Когда мне на шею повесили медаль, мне уже стало радостно. Конечно, мне очень хотелось выступить здесь по максимуму, но спустя какое-то время после финала я уже счастлива серебру. Его могло даже не быть, поэтому хорошо то, что есть. Но если месяц назад мне бы сказали, что в Токио у меня будет серебро, то у меня были бы самые положительные эмоции", - добавила россиянка.

Эта медаль стала для российских тхэквондистов второй на текущей Олимпиаде, днем ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.