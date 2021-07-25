Журова считает, что турнир "Сильные фигуры" способствует развитию гольфа в России

ТЕЛЕШОВО /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" способствует развитию гольфа в России. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, почетный президент Ассоциации гольфа России Светлана Журова.

Фестиваль "Сильные фигуры" проходит в Московской области в гольф-клубе Links National Golf Resort 25 июля.

"Мы рады, что вокруг стало столько друзей, что такой ажиотаж, - сказала Журова. - Это огромная реклама, пропаганда гольфа. Кто-то спросит, зачем мы это делаем, но гольф - это олимпийский вид спорта, и я вижу, насколько больше детей стало заниматься. К сожалению, на эти Олимпийские игры наши спортсмены не попали, и поэтому все это как раз для того, чтобы они попадали на Олимпиаду, участвовали и завоевывали медали".

"Возможно, это и не наш национальный вид спорта, но теннис так же начинался - а теперь какая сборная поехала у нас на Олимпиаду! Поэтому всякое может быть, и я считаю, что гольф нужно развивать, тем более у нас такие прекрасные поля в Московской области, в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и в других регионах страны", - добавила она.