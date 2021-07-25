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Летние олимпийские виды спорта

Журова считает, что турнир "Сильные фигуры" способствует развитию гольфа в России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту призналась, что во время турнира следила за выступлением россиян на Играх в Токио
Почетный президент Ассоциации гольфа России Светлана Журова Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Почетный президент Ассоциации гольфа России Светлана Журова
© Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

ТЕЛЕШОВО /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" способствует развитию гольфа в России. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, почетный президент Ассоциации гольфа России Светлана Журова.

Фестиваль "Сильные фигуры" проходит в Московской области в гольф-клубе Links National Golf Resort 25 июля.

"Мы рады, что вокруг стало столько друзей, что такой ажиотаж, - сказала Журова. - Это огромная реклама, пропаганда гольфа. Кто-то спросит, зачем мы это делаем, но гольф - это олимпийский вид спорта, и я вижу, насколько больше детей стало заниматься. К сожалению, на эти Олимпийские игры наши спортсмены не попали, и поэтому все это как раз для того, чтобы они попадали на Олимпиаду, участвовали и завоевывали медали".

"Возможно, это и не наш национальный вид спорта, но теннис так же начинался - а теперь какая сборная поехала у нас на Олимпиаду! Поэтому всякое может быть, и я считаю, что гольф нужно развивать, тем более у нас такие прекрасные поля в Московской области, в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и в других регионах страны", - добавила она.

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Также Журова рассказала, что следит за выступлением российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и продолжает наблюдать за результатами даже во время турнира. "Приходилось отвлекаться, хотя в гольфе очень плохо, когда отвлекаешься от игры. Надеюсь, это не повлияло на мой результат, но мне очень хотелось узнать результаты наших спортсменов, и я периодически постила, смотрела - было очень интересно!" - сказала она.

Фестиваль "Сильные фигуры" проводится в пятый раз в истории и второй раз за нынешний сезон. "Сильные фигуры" - знаковое событие в жизни российского гольфа, известное не только в России. Всего в 2021 году запланировано проведение трех фестивалей, третий пройдет 19 сентября в подмосковном клубе Dmitrov Golf Resort.

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