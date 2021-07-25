Гол Заболотного принес ЦСКА победу над "Уфой" в матче первого тура чемпионата России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА одержали победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене", ее могли посетить не более 1 тыс. человек.
Гол на 61-й минуте забил Антон Заболотный, дебютировавший за основную команду красно-синих. Нападающий сборной России является воспитанником московского клуба, он числился в составе команды с 2008 по 2012 год, однако в этот период не сыграл ни одного официального матча за армейцев. 31 мая было объявлено о его переходе в ЦСКА из "Сочи".
ЦСКА провел первый официальный матч под руководством главного тренера Алексея Березуцкого, который 19 июля был утвержден на этом посту.
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес провел 300-й матч в составе красно-синих. Полузащитник армейцев Максим Мухин провел первую официальную игру за клуб после перехода из "Локомотива".
За "Уфу" дебютировал 23-летний ангольский полузащитник Эгаш Касинтура. В 2016 году игрок переехал в Россию и начал карьеру в Сыктывкаре в мини-футбольной команде "Новая генерация", которая выступает в российской Суперлиге.
Во втором туре ЦСКА дома сыграет с московским "Локомотивом" 31 июля. "Уфа" в тот же день на своем поле встретится со столичным "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|11
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|12
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13
|Арсенал
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0