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Футбол в России

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над "Уфой" в матче первого тура чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев
Антон Заболотный Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Антон Заболотный
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА одержали победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене", ее могли посетить не более 1 тыс. человек.

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Гол на 61-й минуте забил Антон Заболотный, дебютировавший за основную команду красно-синих. Нападающий сборной России является воспитанником московского клуба, он числился в составе команды с 2008 по 2012 год, однако в этот период не сыграл ни одного официального матча за армейцев. 31 мая было объявлено о его переходе в ЦСКА из "Сочи".

ЦСКА провел первый официальный матч под руководством главного тренера Алексея Березуцкого, который 19 июля был утвержден на этом посту.

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес провел 300-й матч в составе красно-синих. Полузащитник армейцев Максим Мухин провел первую официальную игру за клуб после перехода из "Локомотива".

За "Уфу" дебютировал 23-летний ангольский полузащитник Эгаш Касинтура. В 2016 году игрок переехал в Россию и начал карьеру в Сыктывкаре в мини-футбольной команде "Новая генерация", которая выступает в российской Суперлиге.

Во втором туре ЦСКА дома сыграет с московским "Локомотивом" 31 июля. "Уфа" в тот же день на своем поле встретится со столичным "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар11003-03
2Зенит11003-13
3Локомотив11003-13
4Динамо11002-03
5Ахмат11002-13
6Рубин11001-03
7ЦСКА11001-00
8Сочи00000-00
9Нижний Новгород00000-00
10Крылья Советов10011-20
11Уфа10010-10
12Спартак10010-10
13Арсенал10011-30
14Химки10011-30
15Ростов10010-20
16Урал10010-30

 

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