"Ахмат" стартовал в чемпионате России по футболу с гостевой победы над "Крыльями Советов"

САМАРА, 25 июля. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" со счетом 2:1 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Арена" в Самаре, на матче в связи с требованием регионального управления Роспотребнадзора могли присутствовать не более 500 человек.

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Голы в составе "Ахмата" забили Даниил Уткин (6-я минута) и Мохамед Конате (20). У самарцев отличился Владислав Сарвели (49).

Уткин и Конате провели первый официальный матч за грозненский клуб. Россиянин арендован "Ахматом" у "Кранодара", а форвард из Буркина-Фасо в прошлом сезоне выступал за "Химки".

"Крылья Советов" в прошлом сезоне заняли первое место в Олимп - Футбольной национальной лиге и завоевали право на повышение в классе. "Ахмат" стал 11-м в РПЛ.

В следующем туре "Крылья Советов" на своем поле сыграют против столичного "Спартака" 30 июля. "Ахмат" 2 августа в Грозном встретится с "Сочи".