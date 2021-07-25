"Ахмат" стартовал в чемпионате России по футболу с гостевой победы над "Крыльями Советов"

САМАРА, 25 июля. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" со счетом 2:1 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Арена" в Самаре, на матче в связи с требованием регионального управления Роспотребнадзора могли присутствовать не более 500 человек.
Голы в составе "Ахмата" забили Даниил Уткин (6-я минута) и Мохамед Конате (20). У самарцев отличился Владислав Сарвели (49).
Уткин и Конате провели первый официальный матч за грозненский клуб. Россиянин арендован "Ахматом" у "Кранодара", а форвард из Буркина-Фасо в прошлом сезоне выступал за "Химки".
"Крылья Советов" в прошлом сезоне заняли первое место в Олимп - Футбольной национальной лиге и завоевали право на повышение в классе. "Ахмат" стал 11-м в РПЛ.
В следующем туре "Крылья Советов" на своем поле сыграют против столичного "Спартака" 30 июля. "Ахмат" 2 августа в Грозном встретится с "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13
|Арсенал
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0