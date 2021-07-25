{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Ахмат" стартовал в чемпионате России по футболу с гостевой победы над "Крыльями Советов"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненского клуба
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев Елена Афонина/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев
© Елена Афонина/ТАСС

САМАРА, 25 июля. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" со счетом 2:1 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Арена" в Самаре, на матче в связи с требованием регионального управления Роспотребнадзора могли присутствовать не более 500 человек.

На эту тему
"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура чемпионата России по футболу
"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура чемпионата России по футболу

Голы в составе "Ахмата" забили Даниил Уткин (6-я минута) и Мохамед Конате (20). У самарцев отличился Владислав Сарвели (49).

Уткин и Конате провели первый официальный матч за грозненский клуб. Россиянин арендован "Ахматом" у "Кранодара", а форвард из Буркина-Фасо в прошлом сезоне выступал за "Химки".

"Крылья Советов" в прошлом сезоне заняли первое место в Олимп - Футбольной национальной лиге и завоевали право на повышение в классе. "Ахмат" стал 11-м в РПЛ.

В следующем туре "Крылья Советов" на своем поле сыграют против столичного "Спартака" 30 июля. "Ахмат" 2 августа в Грозном встретится с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар11003-03
2Зенит11003-13
3Локомотив11003-13
4Динамо11002-03
5Ахмат11002-13
6Рубин11001-03
7Сочи00000-00
8ЦСКА00000-00
9Уфа00000-00
10Нижний Новгород00000-00
11Крылья Советов10011-20
12Спартак10010-10
13Арсенал10011-30
14Химки10011-30
15Ростов10010-20
16Урал10010-30

 

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Президент "Урала" считает, что в матче с "Краснодаром" команда не наиграла на 0:3
Григорий Иванов отметил, что у "Урала", помимо незабитого пенальти, было несколько хороших моментов
Читать полностью