"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. "Краснодар" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 3:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене", ее могли посетить не более 500 человек.

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Два мяча забил признанный лучшим игроком матча полузащитник "Краснодара" Тони Вильена (62-я и 86-я минуты), еще одним голом отметился Джон Кордоба (90+5), реализовавший пенальти, который сам же и заработал. Колумбиец провел первый официальный матч за "Краснодар". 23 июля он перешел в команду из берлинской "Герты".

На 45-й минуте арбитр Василий Казарцев после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота "Краснодара". Удар полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви отбил голкипер краснодарской команды Матвей Сафонов, тем самым прервав серию румына из семи забитых пенальти подряд.

В следующем туре "Урал" дома сыграет с "Нижним Новгородом" 1 августа. Подопечные Виктора Гончаренко в этот же день встретятся на своем поле с "Химками".