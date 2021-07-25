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Футбол в России

"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Виктора Гончаренко
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко
© Андрей Шрамко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. "Краснодар" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 3:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене", ее могли посетить не более 500 человек.

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Два мяча забил признанный лучшим игроком матча полузащитник "Краснодара" Тони Вильена (62-я и 86-я минуты), еще одним голом отметился Джон Кордоба (90+5), реализовавший пенальти, который сам же и заработал. Колумбиец провел первый официальный матч за "Краснодар". 23 июля он перешел в команду из берлинской "Герты".

На 45-й минуте арбитр Василий Казарцев после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота "Краснодара". Удар полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви отбил голкипер краснодарской команды Матвей Сафонов, тем самым прервав серию румына из семи забитых пенальти подряд.

В следующем туре "Урал" дома сыграет с "Нижним Новгородом" 1 августа. Подопечные Виктора Гончаренко в этот же день встретятся на своем поле с "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар11003-03
2Зенит11003-13
3Локомотив11003-13
4Динамо11002-03
5Рубин11001-03
6Сочи00000-00
7ЦСКА00000-00
8Ахмат00000-00
9Уфа00000-00
10Крылья Советов00000-00
11Нижний Новгород00000-00
12Спартак10010-10
13Арсенал10011-30
14Химки10011-30
15Ростов10010-20
16Урал10010-30

 

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