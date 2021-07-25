"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. "Краснодар" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 3:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене", ее могли посетить не более 500 человек.
Два мяча забил признанный лучшим игроком матча полузащитник "Краснодара" Тони Вильена (62-я и 86-я минуты), еще одним голом отметился Джон Кордоба (90+5), реализовавший пенальти, который сам же и заработал. Колумбиец провел первый официальный матч за "Краснодар". 23 июля он перешел в команду из берлинской "Герты".
На 45-й минуте арбитр Василий Казарцев после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота "Краснодара". Удар полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви отбил голкипер краснодарской команды Матвей Сафонов, тем самым прервав серию румына из семи забитых пенальти подряд.
В следующем туре "Урал" дома сыграет с "Нижним Новгородом" 1 августа. Подопечные Виктора Гончаренко в этот же день встретятся на своем поле с "Химками".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13
|Арсенал
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0