МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что российский футбол сильно переоценен. Такое мнение почетный президент Единой лиги ВТБ и известный болельщик ЦСКА высказал журналистам после матча чемпионата России по футболу между армейским клубом и "Уфой".

Верим - не верим. Карпин назначен новым тренером сборной России в день старта сезона РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) в пятницу объявил о назначении на пост главного тренера национальной сборной Валерия Карпина.

"Что я думаю о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу? Я баскетбольный болельщик, а не футбольный. Я считаю, что наш футбол сильно переоценен. Из игровых видов спорта он находится на одном из последних мест", - сказал Иванов.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды. Сборная России под его руководством на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и победив сборную Финляндии (1:0).