Сергей Иванов пожелал успехов Березуцкому на посту тренера ЦСКА

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Отсутствие опыта не является проблемой для нового главного тренера футбольного клуба ЦСКА Алексея Березуцкого. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и известный болельщик ЦСКА Сергей Иванов после матча Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Уфы", завершившегося победой армейцев (1:0).

19 июля ЦСКА объявил об утверждении Березуцкого на посту главного тренера. Матч с "Уфой" стал для него первой официальной игрой в этой должности.

"Отнесся к назначению Березуцкого нормально, ничего страшного, что у него нет опыта, это дело наживное, - сказал Иванов. - Команда будет играть, Березуцкий будет набирать опыт, я желаю ему успехов, знаю Алексея лет 18. Поздравляю его с первой победой и с Днем Военно-морского флота. Я сегодня передал флаг Военно-морского флота гендиректору ЦСКА Роману Бабаеву, чтобы тот передал его Березуцкому для работы в коллективе в соответствии с морскими традициями".

Также Иванов прокомментировал переход в ЦСКА нападающего Антона Заболотного. "Приобретение Антона Заболотного сегодня позитивно сказалось. Он является воспитанником ЦСКА, вернулся в родные пенаты. Однако по первому туру нельзя судить, общая картина станет понятна примерно через 10 туров", - добавил спецпредставитель президента.

Заболотный числился в составе московской команды с 2008 по 2012 год, однако в этот период не сыграл ни одного официального матча за армейцев. 31 мая было объявлено о его переходе в ЦСКА из "Сочи". В матче с "Уфой" нападающий забил победный гол.

Во втором туре ЦСКА дома сыграет с московским "Локомотивом" 31 июля.