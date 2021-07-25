Время гольфа. В Подмосковье прошел пятый фестиваль "Сильные фигуры"

Турнир по гольфу длился практически целый день и начался задолго до прибытия многих гостей. В Подмосковье приехало большое количество игроков, среди них были как опытные игроки, так и те, кто впервые взял в руки клюшку, в число участников вошли первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, публицист Евгений Ковтун, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Госдумы Дмитрий Сватковский, помощник первого заместителя председателя Госдумы Алексей Морозов, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая и многие другие.

"Турнир проводится в несколько этапов, каждый год, он стал традиционным и направлен на популяризацию гольфа, поэтому собирает в рядах своих участников именитых спортсменов, обычных людей, бизнесменов, спортсменов-юниоров, которых сегодня можно увидеть на поле - это талантливые девочки, которые в будущем смогут принимать участие в международных соревнованиях, в Олимпийских играх, мы делаем на них большие ставки, - сказала журналистам директор по развитию гольф-клуба Links National Golf Resort Юлия Хвостунова. - В целом гольф развивается, но очень слабо, поэтому организаторы турнира постарались сделать все, чтобы привлечь как можно больше внимания к этому виду спорта. Существует стереотип, что он только для богатых людей и, к сожалению, из-за этого очень мало детей отдают в это направление, хотя, на мой взгляд, зря, потому что это один из самых безопасных видов спорта. Он учит контролировать собственные эмоции, собственную энергию, учит концентрироваться, думать на три шага вперед".

В то же время для гостей, которые не были задействованы в игре, была организована зона отдыха, поделенная на четыре части. Все желающие могли приобщиться к культуре Индии, Шотландии, Никарагуа и, конечно, России, попробовав местные угощения и напитки, а также сделать снимки в специальных фотозонах.

На фестиваль приехали представители разных национальностей. Как сообщила журналистам Хвостунова, в гольф-клуб прибыли представители Вьетнама, Кении и Индии. Также на фестивале присутствовала чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

"Я слышала, что вы говорите о том, что Никарагуа - это очень далекая страна, да, мы очень далеко находимся, через океан, но мы очень близки к России сердцем. Здесь расстояния не имеют значения, потому что дело в дружбе. Мы очень дружим с Россией и приглашаем всех россиян - приезжайте в Никарагуа, у нас прекрасный ром, сигары, кофе, а главное - прекрасные люди", - сказала она.

Керлинг-гольф

После окончания турнира по гольфу была организована развлекательная программа. По очереди были представлены каждая из зон: Шотландию презентовал оркестр волынщиков, Никарагуа - гитарное трио, Россию — балалаечник-виртуоз, а Индию - танцевальный коллектив.

Между презентациями зон Никарагуа и России прошел ставший традиционным для фестиваля турнир по керлинг-гольфу.