Время гольфа. В Подмосковье прошел пятый фестиваль "Сильные фигуры"

ТЕЛЕШОВО /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Пятый международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" прошел в Московской области в гольф-клубе Links National Golf Resort ("Линкс нэшнл гольф резорт").
Турнир по гольфу длился практически целый день и начался задолго до прибытия многих гостей. В Подмосковье приехало большое количество игроков, среди них были как опытные игроки, так и те, кто впервые взял в руки клюшку, в число участников вошли первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, публицист Евгений Ковтун, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Госдумы Дмитрий Сватковский, помощник первого заместителя председателя Госдумы Алексей Морозов, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая и многие другие.
"Турнир проводится в несколько этапов, каждый год, он стал традиционным и направлен на популяризацию гольфа, поэтому собирает в рядах своих участников именитых спортсменов, обычных людей, бизнесменов, спортсменов-юниоров, которых сегодня можно увидеть на поле - это талантливые девочки, которые в будущем смогут принимать участие в международных соревнованиях, в Олимпийских играх, мы делаем на них большие ставки, - сказала журналистам директор по развитию гольф-клуба Links National Golf Resort Юлия Хвостунова. - В целом гольф развивается, но очень слабо, поэтому организаторы турнира постарались сделать все, чтобы привлечь как можно больше внимания к этому виду спорта. Существует стереотип, что он только для богатых людей и, к сожалению, из-за этого очень мало детей отдают в это направление, хотя, на мой взгляд, зря, потому что это один из самых безопасных видов спорта. Он учит контролировать собственные эмоции, собственную энергию, учит концентрироваться, думать на три шага вперед".
В то же время для гостей, которые не были задействованы в игре, была организована зона отдыха, поделенная на четыре части. Все желающие могли приобщиться к культуре Индии, Шотландии, Никарагуа и, конечно, России, попробовав местные угощения и напитки, а также сделать снимки в специальных фотозонах.
На фестиваль приехали представители разных национальностей. Как сообщила журналистам Хвостунова, в гольф-клуб прибыли представители Вьетнама, Кении и Индии. Также на фестивале присутствовала чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.
"Я слышала, что вы говорите о том, что Никарагуа - это очень далекая страна, да, мы очень далеко находимся, через океан, но мы очень близки к России сердцем. Здесь расстояния не имеют значения, потому что дело в дружбе. Мы очень дружим с Россией и приглашаем всех россиян - приезжайте в Никарагуа, у нас прекрасный ром, сигары, кофе, а главное - прекрасные люди", - сказала она.
Керлинг-гольф
После окончания турнира по гольфу была организована развлекательная программа. По очереди были представлены каждая из зон: Шотландию презентовал оркестр волынщиков, Никарагуа - гитарное трио, Россию — балалаечник-виртуоз, а Индию - танцевальный коллектив.
Между презентациями зон Никарагуа и России прошел ставший традиционным для фестиваля турнир по керлинг-гольфу.
Вид спорта был придуман организаторами турнира в 2020 году. Керлинг-гольф - это командный вид спорта, в котором участие приняли четыре команды по три человека. Цель - попасть мячом как можно ближе к лунке, как и в керлинге, спортсмены могут выбивать свои и чужие мячи, направляя их ближе или дальше от лунки.
Победителем турнира по керлинг-гольфу стала команда Николая Юденкова. В ее составе также выступили Ирина Юденкова и Владимир Седов. Второе место заняла команда в составе Екатерины Малаховой, Ксении Симановской и Ирины Слуцкой, на третьем месте расположились Наталья Гусева, Валерий Гаврилов и Екатерина Шихова.
"Могу сказать, что в первый раз удалось почувствовать, что такое керлинг-гольф, - сказала бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи по конькобежному спорту Шихова. - Мне очень понравилось, потому что, несмотря на то, что это кажется не азартным, на самом деле все совсем наоборот. Когда ты подходишь к мячику и берешь клюшку, появляются эмоции, нужно обязательно успокоиться и сделать удар с нужной силой, учесть все нюансы, покрытие. Это очень интересно и завораживающе".
Кульминация вечера
После окончания презентаций зон, гостей ждала лотерея. Зарегистрироваться в ней могли все участники фестиваля. Также подарки получили организаторы турнира. Кульминацией вечера стала церемония награждения победителей и призеров, проводившихся турниров.
Первое место в индивидуальном зачете среди девушек стала Наталья Гусева, второе - Александра Чекалина, третье - Екатерина Малахова. В специальной номинации Longest drive ("Лонджест драйв") среди мужчин победил Дмитрий Сватковский, среди женщин первое место заняла Ирина Чернова. В номинации Closest to the Pin ("Клозест ту зе пин") победителями стали Александр Силин и Светлана Журова. Звание лучшего игрока получил Валерий Гаврилов.
Основные соревнования турнира проводились среди команд, в каждой из которых было по пять участников разных возрастов и полов, они играли на различных лунках, а баллы складывались в общий командный зачет.
В нынешнем году была введена специальная номинация для команды, занявшей четвертое место. Ее назвали Кубок надежды, обладателями этого символичного приза стали Екатерина Петрова, Владимир и Ирина Кононовы, Ирина Чернова и Александр Абрамов. Победителями командного соревнования стали Вера Маркевич, Дмитрий Сватковский, Ксения Симановская, Марина Дидье и Сергей Лазарев, вторыми стали Екатерина Малахова, Сергей Нарышкин, Валерий Гаврилов, Николай и Ирина Юденковы , третьими - Наталья Гусева, Александр Жуков, Алексей Морозов, Светлана Журова и Евгений Ковтун.
"Мы рады, что вокруг стало столько друзей, что такой ажиотаж, - сказала журналистам Журова. - Это огромная реклама, пропаганда гольфа. Кто-то спросит, зачем мы это делаем, но гольф - это олимпийский вид спорта, и я вижу, насколько больше детей стало заниматься. К сожалению, на эти Олимпийские игры наши спортсмены не попали, поэтому все это как раз для того, чтобы они попадали на Олимпиаду, участвовали и завоевывали медали".
Всего в 2021 году запланировано проведение трех фестивалей, первый прошел в мае нынешнего года в Геленджике, третий запланирован на сентябрь 2021 года в подмосковном клубе Dmitrov Golf Resort ("Дмитров гольф резорт").