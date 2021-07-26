Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров брассом

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова квалифицировались в финал Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Российские спортсменки выступали в первом полуфинальном заплыве. Ефимова заняла третье место, Чикунова - четвертое. Ефимова вышла в финал с пятым результатом, Чикунова - с шестым. Финальный заплыв состоится 27 июля.

Ефимовой 29 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанциях 100 м и 200 м брассом и бронзовым призером Олимпиады 2012 года на дистанции 200 м брассом. Также она шесть раз выигрывала золото чемпионатов мира и завоевала семь золотых наград на чемпионатах Европы.

16-летняя Чикунова является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года она завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете.

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.