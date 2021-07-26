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XXXII летние Олимпийские игры

Сборная России обыграла команду США в матче олимпийского турнира по волейболу

Россияне одержали вторую победу на турнире и вышли на первое место группы В
Валентин Голубев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Валентин Голубев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Сборная России по волейболу обыграла команду США во втором матче группового этапа Олимпийских игр в Токио.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).

Сборная России вышла на первое место группы B, одержав вторую победу и набрав шесть очков. В олимпийском турнире принимают участие 12 команд, разделенные на две равные группы. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Следующую встречу россияне проведут 28 июля против команды Бразилии. Также российским спортсменам предстоит сыграть с французами (30 июля) и представителями Туниса (1 августа).

Олимпийский турнир по волейболу проходит с 24 июля по 8 августа. Финал мужского турнира состоится 7 августа.

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