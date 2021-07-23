Волейболист Михайлов: счастье быть знаменосцем, но Россия достойна иметь флаг на Играх

"Семья, безусловно, была очень рада, меня все поздравляли, - сказал Михайлов. - Сказали, что обязательно будут смотреть церемонию открытия. Многие, кто не собирался изначально смотреть церемонию из моих друзей и знакомых, будут ее смотреть, все очень счастливы, как и я, когда узнал об этом".

"Я еще заранее слышал, что являюсь кандидатом, и когда меня выбрали, то был очень счастлив, что выбор пал на меня. Конечно, будет не хватать российского флага, мы все представляем Россию, я считаю, что такая большая и великая страна, как Россия, достойна флага. И многие зрители из других стран хотели бы видеть именно Россию, а не команду ROC [Russian Olympic Committee], однако имеем то, что имеем. Но спортсмены, которые будут участвовать, будут сконцентрированы на победе", - добавил спортсмен.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

"Поддерживайте нас"

Говоря о зрителях, которые будут наблюдать за соревнованиями в Токио из России, Михайлов отметил, что российские спортсмены ждут поддержки с родины.