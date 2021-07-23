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XXXII летние Олимпийские игры

Волейболист Михайлов: счастье быть знаменосцем, но Россия достойна иметь флаг на Играх

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями WADA на Олимпиаде будут выступать без национального флага и государственного гимна
Максим Михайлов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Максим Михайлов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Нести знамя национальной команды - большая ответственность, однако Россия заслуживает иметь свой флаг на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал волейболист и знаменосец команды Олимпийского комитета России (ОКР) Максим Михайлов.

Помимо Михайлова знаменосцем команды будет олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Церемония открытия пройдет на Национальном стадионе в Токио в пятницу без зрителей.

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"Семья, безусловно, была очень рада, меня все поздравляли, - сказал Михайлов. - Сказали, что обязательно будут смотреть церемонию открытия. Многие, кто не собирался изначально смотреть церемонию из моих друзей и знакомых, будут ее смотреть, все очень счастливы, как и я, когда узнал об этом".

"Я еще заранее слышал, что являюсь кандидатом, и когда меня выбрали, то был очень счастлив, что выбор пал на меня. Конечно, будет не хватать российского флага, мы все представляем Россию, я считаю, что такая большая и великая страна, как Россия, достойна флага. И многие зрители из других стран хотели бы видеть именно Россию, а не команду ROC [Russian Olympic Committee], однако имеем то, что имеем. Но спортсмены, которые будут участвовать, будут сконцентрированы на победе", - добавил спортсмен.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

"Поддерживайте нас"

Говоря о зрителях, которые будут наблюдать за соревнованиями в Токио из России, Михайлов отметил, что российские спортсмены ждут поддержки с родины.

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"Людям желаю верить в команду, что бы ни происходило, поддерживать, стараться высказывать меньше негативных эмоций - для многих спортсменов это играет не лучшую роль. Верьте в нас, мы будем бороться", - сказал Михайлов.

Также он считает, что выбор волейболиста в качестве знаменосца говорит о внимании к виду спорта. На церемонии открытия Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро знаменосцем национальной команды был волейболист Сергей Тетюхин.

"Не сказал бы, что это какая-то закономерность, что волейболисты являются знаменосцами на последних Олимпиадах. Но это очень важно для популяризации нашего вида спорта, а значит, за нами следят, мы движемся в правильном направлении", - отметил спортсмен.

Михайлову 33 года, он является уроженцем поселка Кузьмоловский Ленинградской области. Впервые он принял участие в Олимпийских играх в 2008 году в Пекине. Он является бронзовым (2008) и золотым (2012) медалистом Олимпийских игр.

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