Олимпийская чемпионка саблистка Егорян заявила, что не удивлена российскому финалу в Токио

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по фехтованию на саблях Яна Егорян ждала российского финала на Играх в Токио. Об этом она рассказала ТАСС по телефону из Москвы.

"Конечно же, у меня есть свой фаворит в этом бою, и, естественно, я не скажу, кто это, - отметила Егорян. - Но могу сказать, что так и думала, что они встретятся в финале. Когда увидела сетку, была доля сомнений поначалу, думала, у Сони Поздняковой будет сложный бой с [Ольгой] Харлан, но как только Харлан вылетела, все стало очевидно".

Егорян рассказала, как болеет за соотечественниц, сидя дома. "Конечно, я очень хорошо помню свой финал, и как только начались Игры, мурашки по телу. Я смотрю телетрансляции, а сама в стойке, как в бою стою".

В 2016 году Егорян в финале олимпийского турнира победила Великую. "Эмоции тогда были нереальными. Вижу, что сейчас все чемпионы Игр в Рио-де-Жанейро стали выкладывать свои победы в соцсетях. Я тоже выложила, и теперь по 100-200 сообщений в день присылают с вопросом, почему я не там [в Токио]. Потому что теперь я мамочка", - отметила Егорян.