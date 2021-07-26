Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова встретятся в финале Олимпиады

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская саблистка Софья Великая победила представительницу Венгрии Анну Мартон в полуфинале олимпийского турнира по фехтованию.

Поединок завершился со счетом 15:8. В финале россиянка встретится с соотечественницей Софией Поздняковой, которая ранее в понедельник в 1/2 финала победила француженку Манон Брюне (15:10). Начало решающего поединка запланировано на 14:45 мск. Позднякова и Великая встречались в финале чемпионата мира 2018 года, тогда победу одержала Позднякова.

Встреча началась с трех результативных атак со стороны Мартон, однако российская спортсменка сумела сравнять счет, а через четыре розыгрыша захватила преимущество. Великая в третий раз подряд вышла в финал личного турнира на Олимпийских играх. В 2012 году в поединке за золото она потерпела поражение от представительницы Южной Кореи Ким Джи Ён, а в 2016-м уступила россиянке Яне Егорян.

Великой 36 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве. В ее активе восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей первенств Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.