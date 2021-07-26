Матыцин: бронзовые призеры Олимпиады Минибаев и Бондарь показали командную работу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бронзовые призеры Олимпиады в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки Виктор Минибаев и Александр Бондарь показали слаженную командную работу и стабильность. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Соревнования по синхронным прыжкам в воду с вышки прошли в понедельник. Победителями стали британцы Томас Дэйли и Мэтти Ли, второе место заняли китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь.

"Поздравляю Александра Бондаря и Виктора Минибаева с завоеванием первых в их карьере олимпийских медалей. Наши ребята - вице-чемпионы мира в этой дисциплине, и мы ждали от них удачного выступления в Токио. Борьба за медали была напряженной, наш дуэт противостоял представителям Великобритании и Китая", - сказал Матыцин.

"В финале соревнований российские спортсмены продемонстрировали слаженную командную работу и стабильность, уверенно выполнили сложные прыжки. Россия в третий раз в истории становится призером Олимпиады в данной дисциплине - после золота в 2000 году в Сиднее и бронзы в Пекине в 2008 году. Поздравляю с этим успехом Российскую федерацию прыжков в воду и тренеров сборной команды России. Желаю Александру и Виктору дальнейших успехов на Олимпиаде в индивидуальных прыжках", - добавил министр.

Синхронные прыжки в воду с вышки впервые появились в программе Олимпийских игр в 2000 году. Награда Бондаря и Минибаева стала третьей в истории российской команды в данном виде - на Играх в Сиднее в 2000 году золотую награду завоевали Игорь Лукашин и Дмитрий Саутин, а на Олимпиаде-2008 в Пекине бронзовыми призерами стали россияне Глеб Гальперин и Дмитрий Доброскок.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.