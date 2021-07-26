{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Дюков: вопрос финансов был последним при подписании контракта с Карпиным

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля
Президент РФС Александр Дюков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Президент РФС Александр Дюков
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Финансовый вопрос не стоял на первом месте при подписании контракта с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным. Об этом ТАСС сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом был подписан в понедельник и будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

На эту тему
Дюков: совмещение работы в сборной и "Ростове" было пожеланием Карпина
Дюков: совмещение работы в сборной и "Ростове" было пожеланием Карпина

"Мы не комментируем финансовые условия [контракта тренерского штаба сборной России]. Могу сказать, что финансовый вопрос был последним, который был у нас в повестке. Этот вопрос был не самым важным - важен вопрос готовности, желания кандидата на должность главного тренера занять этот пост", - сказал Дюков.

До работы в "Ростове" Карпин тренировал московский "Спартак" (2009-2012, 2012-2014), испанскую "Мальорку" (2014-2015) и армавирское "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также выходил в четвертьфинал Лиги Европы (сезоне-2010/11).

В период игровой карьеры Карпин выступал за "Спартак" и испанские клубы "Реал Сосьедад", "Валенсия" и "Сельта", в составе которой стал обладателем Кубка Интертото. Со "Спартаком" он трижды выиграл чемпионат России, по одному разу - Кубок СССР и Кубок России. За сборную России Карпин сыграл 73 матча, забил 17 голов и отдал восемь голевых передач, принимал участие в двух чемпионатах мира (1994, 2002).

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды.

Теги
Карпин, Валерий ГеоргиевичДюков, Александр Валерьевич
Слишком откровенно или слишком закрыто. Почему спортсменкам так сложно выбрать форму
Спортивные федерации часто игнорируют пожелания женщин по униформе, ориентируясь больше на рекламодателей и инвесторов
Слишком откровенно или слишком закрыто.
Читать полностью