Дюков: вопрос финансов был последним при подписании контракта с Карпиным

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом был подписан в понедельник и будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Финансовый вопрос не стоял на первом месте при подписании контракта с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным. Об этом ТАСС сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Мы не комментируем финансовые условия [контракта тренерского штаба сборной России]. Могу сказать, что финансовый вопрос был последним, который был у нас в повестке. Этот вопрос был не самым важным - важен вопрос готовности, желания кандидата на должность главного тренера занять этот пост", - сказал Дюков.

До работы в "Ростове" Карпин тренировал московский "Спартак" (2009-2012, 2012-2014), испанскую "Мальорку" (2014-2015) и армавирское "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также выходил в четвертьфинал Лиги Европы (сезоне-2010/11).

В период игровой карьеры Карпин выступал за "Спартак" и испанские клубы "Реал Сосьедад", "Валенсия" и "Сельта", в составе которой стал обладателем Кубка Интертото. Со "Спартаком" он трижды выиграл чемпионат России, по одному разу - Кубок СССР и Кубок России. За сборную России Карпин сыграл 73 матча, забил 17 голов и отдал восемь голевых передач, принимал участие в двух чемпионатах мира (1994, 2002).

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды.