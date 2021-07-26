Дюков назвал Карпина одним из лучших из действующих российских футбольных тренеров

О назначении Карпина стало известно в пятницу, в понедельник он подписал контракт с РФС. С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды, сборная России под его руководством на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).

"Хотел бы начать со слов благодарности Станиславу Черчесову за его работу на должности главного тренера сборной России. Станислав Саламович управлял сборной почти пять лет, и за это время сборная достигла определенных успехов. Все мы помним успешное выступление на чемпионате мира - 2018, сборная прошла отбор на чемпионат Европы, но, к сожалению, выступление на Евро было неудачным, и по итогам мы совместно приняли решение о расторжении контракта, но мы должны поблагодарить его за работу в сборной, он внес существенный вклад в развитие российского футбола", - сказал Дюков.

"Как вы знаете, РФС назначил главным тренером Валерия Карпина, сегодня был подписан контракт, который действует до 31 декабря 2021 года, он может быть продлен. Карпин в представлении не нуждается, он был одним из лучших футболистов своего поколения, он успешно выступал как в России, так и за рубежом, выступал за сборную России на крупных турнирах. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, был главным тренером московского "Спартака", с 2017 года руководит "Ростовом", - добавил глава РФС.

В ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

"При принятии решения по кандидатуре мы исходили из того, что он является одним из лучших действующих российских специалистов. "Ростов" играет в современный футбол, Валерий Георгиевич - прекрасный мотиватор, хорошо работает с футболистами, знает российских футболистов и чемпионат. Конечно, очень важно, что он знает на своем опыте, что такое выступления на высшем уровне, когда за тобой следит вся страна. Мы увидели, что Карпин хочет и готов принять этот новый вызов", - отметил Дюков.