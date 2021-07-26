Карпин считает, что сборной России по футболу нужно поменять менталитет

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

"Для начала нужно познакомиться со всеми футболистами на первом сбором перед сентябрьскими играми, - сказал Карпин, отвечая на вопрос о трех сильных сторонах сборной России. - Сильные качества со стороны - одно, когда поближе тренируешь - другое. В чем хотелось бы прибавить - в смелости, не нужно никого бояться".

"Футболисты должны думать: "Никто в определенный момент меня не сильнее". Две руки, две ноги - у всех; сильные качества соперника можно нейтрализовать. Когда будет менталитет, что мы никого не лучше, никого не хуже. Нужно всем опуститься на землю, говорить нет такого, чтобы говорить, что кого-то сильнее, но и говорить, что слабее хорватов, тоже не надо. Нужна смена менталитета", - подчеркнул главный тренер сборной России.

Специалист отметил, что в его бытность игроком сборной России не было давления со стороны общественности, прессы и интернета. "Мы играли против "Реала", против великих игроков, которых не знали, и нам было по барабану. Сейчас все смотрят в интернет, им всем это мешает. Нужно поработать над менталитетом", - отметил Карпин.

Главный тренер сборной России также объяснил, что результат не изменится, если не поменять менталитет. "Можно играть в два или три защитника, поставить высокий прессинг, но, если играть с опаской или боязнью, то толку не будет. Самое главное - изменить менталитет, вызывать тех футболистов, которые с таким живут. Главное - никого не бояться", - заключил Карпин.