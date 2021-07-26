Карпин: выход на чемпионат мира остается главной задачей для сборной России по футболу

О назначении Карпина стало известно 23 июля, в понедельник он подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС). В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе "Ростов".

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Главной задачей сборной России по футболу является выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Хотел бы поблагодарить РФС за доверие. Ответственность огромная, волнение присутствует, что для меня странно. Благодарен за эту возможность, надеюсь, что справимся с поставленной задачей - выйти на чемпионат мира. Предстоит провести семь матчей, следующий матч против хорватов. Времени не так много, нужно провести его с пользой. Знаю, что РФС окажет нам поддержку, за что им спасибо", - сказал Карпин.

В марте сборная России провела три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россияне в рамках группы H на выезде обыграли команду Мальты (3:1), дома оказались сильнее словенцев (2:1) и уступили в гостях словакам (1:2). Также соперниками сборной России по группе являются команды Кипра и Хорватии. В ближайшем матче российские футболисты 1 сентября сыграют с хорватами.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.