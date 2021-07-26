Дюков назвал выход на чемпионат мира в Катаре главной задачей сборной России по футболу

В пятницу стало известно о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу, в понедельник он подписал контракт с РФС. С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды, сборная России под его руководством на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).

"Сейчас главная задача - это прохождение отбора на чемпионат мира в Катаре, при этом никто не снимает с повестки задачу построения новой сборной, которая была бы конкурентоспособна. Мы говорим о краткосрочном контракте, но он не является противоречием и, как я вижу происходящее, не повлияет на решение этой долгосрочной задачи. Я очень надеюсь, что отборочные матчи пройдут для нас удачно, мы отберемся и продолжим работать с Карпиным. В любом случае, если говорить о футболе, в который играет "Ростов", - это, в принципе, тот футбол, который соответствует современным тенденциям - агрессивный футбол, футбол, в котором игроки выполняют большой объем скоростной работы, "Ростов" по ускорениям, рывкам находится в числе лидеров", - сказал Дюков.

"Это команда, которая играет агрессивно, компактно, не жмется к своим воротам, которая умеет прессинговать и контрпрессинговать, которая пытается быстро доставлять мяч в финальную треть поля. Это то, что продемонстрировали лучшие сборные на Евро, все это видели. В такой футбол пытается играть "Ростов", может быть, не всегда получается, но это то, каким видит развитие футбола РФС, и наши взгляды на футбол - философия, принципы игры - совпадают. Даже если пребывание Карпина в сборной будет коротким, он все равно даст дополнительный импульс нашей сборной, он продолжит работу, по строительству новой сборной, которую начал Черчесов, не сомневаюсь, что будут приглашаться молодые игроки, и команда будет играть в смелый европейский футбол", - добавил глава РФС.