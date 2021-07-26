Саблистка Великая считает, что Позднякова заслуженно завоевала золото Олимпиады

"Я сделала много ошибок, София заслуженно выиграла этот поединок. Все соревнования прошли в удовольствие, в радость, с эмоциями, - сказала Великая. - Было волнение, но не было переживаний, не было страха - это здорово, это не сковывает. Все были в равных условиях, Олимпиада полна сюрпризов: Ольга Харлан, сильные кореянки проиграли, француженки".

Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады, она рассказала, что не думала отказываться нести флаг. "Да что вы! Я в эйфории фехтовала - я знаменосец, я должна быть в финале. Я хотела золота, конечно. Но каждая медаль дорога, мне есть, с чем сравнить", - отметила спортсменка.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства на Олимпиаде в случае победы российских спортсменов во время награждения вместо гимна РФ звучит фрагмент Концерта №1 Петра Чайковского. "Все это странно, непривычно. Ты понимаешь - ты на пьедестале, у тебя есть медаль, это титул. Это же все временно, это пройдет, что касается санкций по отношению к нашей стране, мы делаем все возможное, чтобы в дальнейшем эти предписания были исчерпаны", - сказала Великая.