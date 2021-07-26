Эксперт: Далалоян в финале командного турнира Олимпиады показал невероятную гимнастику

В середине апреля накануне вылета на чемпионат Европы Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего очень долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не получить рецидив травмы. Спустя три месяца после тяжелой травмы он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл золото командного турнира.

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский гимнаст Артур Далалоян, выигравший в понедельник вместе с командой золотую медаль Олимпийских игр, показал на ковре что-то невероятное. Такое мнение высказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Валерий Люкин, долгое время живущий и работающий в США.

"Ради этого мне пришлось перенести тренировку, мы с женой смотрели вместе, - заметил Люкин. - Я был очень рад за наших ребят. Очень переживали все, мне кажется, весь мир хотел, чтобы сегодня выиграла российская команда".

"Конечно, хочется выделить Артура Далалояна, он настоящий герой. То, как он выступал здесь после травмы, это что-то невероятное. За кого я болел больше сегодня, за Россию или США? Это для меня провокационный вопрос, поэтому я на него отвечать не буду. Но я очень счастлив, что мальчики выиграли", - добавил собеседник ТАСС.

На Олимпиаде-1988 Люкин выиграл золото в командном турнире и в упражнении на перекладине.