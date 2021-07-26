Егорян призналась, что в финале Олимпиады болела за чемпионку Игр саблистку Позднякову

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в фехтовании на саблях Яна Егорян в финальном поединке Игр в Токио болела за Софию Позднякову. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я с самого начала соревнований болела за Позднякову. Просто дело в том, что она моя близкая подруга, и мне очень хотелось, чтобы она выиграла. Так и произошло", - рассказала Егорян.

Поздняковой 24 года, она является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях. Спортсменка приходится дочерью президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову.

На счету 36-летней Великой теперь три серебряные медали личных олимпийских турниров. Также в ее активе золото Игр-2016 в команде. Она восемь раз побеждала на чемпионатах мира и 14 раз на чемпионатах Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.