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XXXII летние Олимпийские игры

Олимпийский чемпион гимнаст Белявский допускал, что судьи могли быть лояльней к японцам

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Победитель олимпийского командного турнира гимнаст Давид Белявский очень волновался за объективность решений судей, которые оценивали заключительное выступление Никиты Нагорного. Как сказал спортсмен журналистам, на стороне японцев мог быть фактор своего поля.

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Сборная России в составе Дениса Аблязина, Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Россияне в сумме за пять упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

"После выступления Никиты сомневались, потому что мы были в Японии, - заметил Белявский. - Было бы в другой стране, не сомневались бы. Мы очень много эмоций оставили в зале. В том числе из-за результата которого добились".

"Развязка была классная", - добавил гимнаст.

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