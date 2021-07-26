{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Егорян считает, что не стоит снимать вторую часть "На острие" про финалисток Игр в Токио

Спортсменка считает, что было бы здорово снять еще один отдельный фильм про фехтование

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян считает, что не стоит снимать вторую часть фильма "На острие" про финалисток Игр в Токио Софью Великую и Софию Позднякову, поскольку это сюжет для самостоятельной картины. Таким мнением Егорян поделилась с ТАСС.

На эту тему
Российская саблистка Позднякова победила соотечественницу Великую и завоевала золото Игр
Российская саблистка Позднякова победила соотечественницу Великую и завоевала золото Игр

В финале Олимпиады Позднякова выиграла у Великой со счетом 15:11. Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр. На Играх-2016 Великая уступила Егорян.

"Думаю, что это сюжет для отдельного фильма, а "На острие - 2" делать не стоит, - считает Егорян. - И будет здорово, если про фехтование снимут еще один фильм".

Премьера фильма "На острие" состоялась в ноябре 2020 года. В основе сюжета лежит реальная история противостояния Яны Егорян и Софьи Великой в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Путин поздравил Софию Позднякову с золотом Олимпиады в фехтовании на саблях
Президент отметил, что спортсменка подтвердила высочайший класс мастерства
Читать полностью