Егорян считает, что не стоит снимать вторую часть "На острие" про финалисток Игр в Токио

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян считает, что не стоит снимать вторую часть фильма "На острие" про финалисток Игр в Токио Софью Великую и Софию Позднякову, поскольку это сюжет для самостоятельной картины. Таким мнением Егорян поделилась с ТАСС.

В финале Олимпиады Позднякова выиграла у Великой со счетом 15:11. Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр. На Играх-2016 Великая уступила Егорян.

"Думаю, что это сюжет для отдельного фильма, а "На острие - 2" делать не стоит, - считает Егорян. - И будет здорово, если про фехтование снимут еще один фильм".

Премьера фильма "На острие" состоялась в ноябре 2020 года. В основе сюжета лежит реальная история противостояния Яны Егорян и Софьи Великой в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.