Свердловские власти планируют расширить возможности для гимнастов после победы Белявского

В понедельник сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Второе место заняла команда Японии, третьими стали китайцы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют расширить возможности для занятий гимнастикой в регионе после победы на Олимпиаде Давида Белявского. Об этом сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

"Гимнастика является базовым видом спорта [в Свердловской области], в этой связи мы рассматриваем расширение возможностей для занятий гимнастикой. У нас будет объект Универсиады, то оборудование, которое останется от Универсиады, у нас, конечно же, будет передано в Екатеринбург, Ирбит и иные города. Конечно же, каждая победа в рамках наследия дает приток новых ярких спортсменов", - сказал Рапопорт.

Глава администрации Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил Белявского с первым золотом для Екатеринбурга на Олимпиаде в Токио. Спортсмена также поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"За Давида [Белявского] мы болеем всем регионом давно. Это третья Олимпиада в его карьере и заслуженная медаль! Талант, упорство и несгибаемая воля к победе наших гимнастов принесли им олимпийское золото в командном многоборье впервые за 25 лет. И я поздравляю Давида Белявского с блестящим выступлением, которое сделало эту победу возможной", - приводят в департаменте информационной политики слова главы региона Евгения Куйвашева.