Храмцов надеется, что сборная по тхэквондо одержит еще одну победу на Олимпиаде

В понедельник Храмцов завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг. В финале россиянин победил соперника из Иордании Салеха аль-Шарабати. Это первое в истории олимпийское золото российских тхэквондистов.

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Максим Храмцов выразил надежду на то, что его золотая медаль не станет единственной для российской команды на Олимпиаде в Токио. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Я уверен, что олимпийская золотая медаль для тхэквондо очень важна в развитии, - сказал Храмцов. - Дай бог, это будет не единственное олимпийское золото на этой Олимпиаде в тхэквондо. Завтра у нас выступает Владислав Ларин - первый номер олимпийского рейтинга, буду болеть и переживать за него".

На Олимпиаде российскую команду по тхэквондо представляют четыре спортсмена. Ранее Татьяна Минина завоевала серебро в весовой категории до 57 кг. Михаил Артамонов стал третьим в весе до 58 кг.

Храмцову 23 года, он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.

Олимпиада завершится 8 августа.