Федотов: футболистам "Сочи" не хватило последнего паса в игре с "Нижним Новгородом"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Футбольному клубу "Сочи" в игре первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" не хватило последнего паса. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.

Впервые ни один матч первого тура чемпионата России по футболу не завершился вничью

В понедельник "Нижний Новгород" победил "Сочи" со счетом 1:0, единственный гол на 68-й минуте забил Игорь Горбунов.

"Обидно проигрывать такие матчи, - сказал Федотов. - владели инициативой, создавали острые моменты, но в футболе выигрывает тот, кто забивает голы. "Нижний Новгород" свой гол забил, а мы своими шансами не смогли распорядиться. Надо отдать должное сопернику, он старался, играл через не могу, отдал все силы, очень самоотверженно действовал в обороне, а нам не хватило последнего паса, хотя и без этого мы могли и вести, и сравнивать счет".

Федотов отметил, что команда проведет анализ игры в Нижнем Новгороде, после чего начнет подготовку к ответной встрече второго квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанской "Кешли". 22 июля российский клуб на своем поле обыграл азербайджанскую команду со счетом 3:0.