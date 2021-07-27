Бацарашкина и Черноусов вышли в финал Олимпиады в стрельбе из пистолета в миксте

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов вышли в финал Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Российская команда по итогам второго квалификационного раунда заняла второе место и в финале поборется за золотые медали с представителями Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэем. Финал начнется в 05:37 мск.

За третье место украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук поборются с представителями Сербии Зораной Арунович и Дамиром Микецем. Другая российская пара в составе Маргариты Черноусовой и Артема Аристархова заняла 15-е место и не сумели пройти первый квалификационный этап.

Соревнования смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров проходят на Олимпийских играх впервые. 25 июля Бацарашкина выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Также на нынешней Олимпиаде серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров завоевала Анастасия Галашина.