Алфосов: гимнасты Нагорный и Далалоян после успеха в команде остаются голодными до побед

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян, завоевавшие в понедельник золотые олимпийские медали в командном турнире, намерены в среду бороться за победу и в личном многоборье. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Бороться за медали в личном мужском многоборье будут 24 гимнаста (не более двух от страны). Еще один российский гимнаст Давид Белявский по итогам квалификации был десятым, но из-за лимита остался вне финала.

"Желание стать первыми в личном многоборье у Никиты и Артура, конечно, не стало меньше после победы в командном турнире. Это профессиональные спортсмены. Вчера всех захлестывали радостные эмоции, сейчас по дороге на утреннюю тренировку я смотрю на них и вижу, что они спокойные и думают о завтрашнем дне. Так и должно быть", - заметил Алфосов.

"Сразу, конечно, непросто будет им собраться, сосредоточиться, слишком много эмоций было выплеснуто после вчерашней победы. Но сегодня у нас есть в запасе целый день, чтобы окончательно прийти в себя. И завтра ребята постараются показать хорошую работу", - добавил старший тренер.

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Белявского, Далалояна и Нагорного стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Россияне в сумме за шесть упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).