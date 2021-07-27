Чикунова заявила, что не ставила задачу оказаться лучше Ефимовой на Олимпиаде

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Евгения Чикунова заявила, что не ставила задачу занять место выше шестикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой на своей дебютной Олимпиаде. Об этом 16-летняя спортсменка рассказала журналистам после выступления в Токио на дистанции 100 метров брассом.

Ефимова и Чикунова остались без медалей Олимпиады в плавании на 100 м брассом

Чиукнова в финальном заплыве на этой дистанции заняла четвертое место, Ефимова - пятое.

"Я думала не о том, чтобы обогнать Юлю, а о том, чтобы проплыть максимум", - сказала Чиукнова.

"Четвертое место до ужаса обидно, но я отдала все силы", - сказала она.

Чикунова с 2019 года несколько раз обыгрывала Ефимову на чемпионатах России, однако после первой победы отказалась от поездки на чемпионат мира. В этом году Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду на дистанцию 200 метров брассом.