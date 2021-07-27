Позднякова сравнила финал Олимпиады с противостоянием Медведевой и Загитовой в Пхёнчхане

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Финал олимпийского турнира по фехтованию на саблях между россиянками Софьей Великой и Софией Поздняковой можно сравнить с противостоянием фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Такое мнение высказала Позднякова, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В понедельник Позднякова в финале победила Великую со счетом 15:11. На Олимпиаде в Пхёнчхане Медведева боролась с Загитовой за золото в женском одиночном катании, в итоге победу одержала Загитова, а Медведева завоевала серебро.

"Люди любят такое, многие хотят видеть эту борьбу, сражения, эмоции, слезы. Вы сказали про фигурное катание, я за ним тоже слежу, за нашими девочками особенно. Там интриги, расследования, но у нас такой финал получился и это прекрасно, - сказала Позднякова. - Я думала о том, что можно провести аналогию между нашим финалом и соперничеством Медведевой и Загитовой в Пхёнчхане, но это же все спорт, сегодня ты, завтра тебя, так звезды сложились".

Поздняковой 24 года. Помимо золота Олимпиады в Токио в активе спортсменки золотые медали чемпионата мира в личном турнире (2018), а также золотые награды чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.