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XXXII летние Олимпийские игры

Российская теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

В матче третьего круга спортсменка победила испанку Сару Соррибес

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Испании Сару Соррибес Тормо в матче третьего круга олимпийского теннисного турнира в индивидуальном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 13-м номером. В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победителем матча между представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (8-й номер посева) и швейцаркой Белиндой Бенчич (9).

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Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 18-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Соррибес Тормо 24 года, она занимает 47-е место мирового рейтинга и является победительницей одного турнира под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема испанка не проходила дальше второго круга. В первом круге олимпийского турнира она обыграла лидера мирового рейтинга австралийку Эшли Барти (6:4, 6:3).

Финал теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде состоится 31 июля.

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