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XXXII летние Олимпийские игры

Путин поздравил россиянина Евгения Рылова с золотом Олимпиады в соревнованиях по плаванию

Президент пожелал спортсмену новых достижений

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Евгения Рылова с победой в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли вам опередить серьезных соперников и показать отличный результат. Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта", - говорится в сообщении.

Президент пожелал россиянину новых достижений и всего самого доброго.

Рылов стал первым россиянином за 25 лет, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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