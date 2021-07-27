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Футбол в России

Гендиректор "Крыльев Советов" не видит проблемы в переносе тура РПЛ ради сборной России

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин попросил об этом клубы высшей лиги

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" поддержат инициативу по переносу шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в интересах сборной России, если в лиге примут такое решение. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.

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26 июля главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил клубы РПЛ изменить даты игр шестого тура, чтобы дать время игрокам национальной команды подготовиться к международным матчам. 1 сентября сборная России в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября - в гостях со сборной Кипра, 7 сентября - на своем поле со сборной Мальты. Матчи шестого тура чемпионата России запланированы на 28-29 августа.

"Проблем по переносу шестого тура РПЛ не вижу пока что. Если будут принимать решение, то поддержим эту инициативу", - сказал Андреев.

В шестом туре чемпионата России "Крылья Советов" должны провести выездную встречу с "Уфой" 29 августа.

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