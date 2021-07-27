Гендиректор "Крыльев Советов" не видит проблемы в переносе тура РПЛ ради сборной России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" поддержат инициативу по переносу шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в интересах сборной России, если в лиге примут такое решение. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.
26 июля главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил клубы РПЛ изменить даты игр шестого тура, чтобы дать время игрокам национальной команды подготовиться к международным матчам. 1 сентября сборная России в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября - в гостях со сборной Кипра, 7 сентября - на своем поле со сборной Мальты. Матчи шестого тура чемпионата России запланированы на 28-29 августа.
"Проблем по переносу шестого тура РПЛ не вижу пока что. Если будут принимать решение, то поддержим эту инициативу", - сказал Андреев.
В шестом туре чемпионата России "Крылья Советов" должны провести выездную встречу с "Уфой" 29 августа.