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XXXII летние Олимпийские игры

Президент МОК поздравил российских гимнасток с победой на Олимпиаде

Томас Бах находился на гимнастической арене, после оглашения результатов он спустился к российским спортсменкам и сфотографировался с ними
Президент МОК Томас Бах Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент МОК Томас Бах
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил российскую команду по спортивной гимнастике с завоеванием золота в командном многоборье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Бах находился на гимнастической арене и спустился к спортсменкам после оглашения результата. Он сфотографировался с российскими спортсменками и поздравил их.

Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье на Олимпиаде, на Играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда.

Теги
Бах, ТомасXXXII летние Олимпийские игры
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