Латынина заявила, что выступление российских гимнасток в Токио привело ее в восторг

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина осталась в восторге от выступления женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом Латынина рассказала ТАСС.

Женская сборная России по спортивной гимнастике во вторник одержала победу в командном многоборье. Российская команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой в сумме за четыре вида программы набрала 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

"Я в таком восторге. Когда две наших девчонки упали с бревна, я была в шоке. Никак не думала, что они смогут все сделать, но то, как они выполнили вольные упражнения, - просто молодцы. Я счастлива, потому что столько лет прошло, а тут и мальчикам, и девочкам все-таки удалось завоевать золото", - сказала Латынина.

"Победить удалось, я считаю, из-за того, что молодые девочки очень хорошие. Мельникова - просто молодец, умница", - добавила собеседница агентства.

Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года золото в этом виде завоевала Объединенная команда. Россиянки завоевывали серебряные медали на четырех Олимпиадах (1996, 2000, 2012, 2016), на Олимпиаде 2004 года отечественные спортсменки стали третьими. Советские гимнастки с 1952 по 1980 год включительно выигрывали командное многоборье на Олимпиадах, Игры 1984 года сборная СССР пропускала, а в 1988-м советские гимнастки вновь стали первыми.

В медальном зачете российская команда идет на четвертом месте, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует в зачете команда Японии (10-3-5), вторыми идут американцы (9-8-8), третьими - китайцы (9-5-7). Соревнования в Токио завершатся 8 августа.