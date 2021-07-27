Афанасьева: российские гимнастки заслуженно победили на Олимпиаде в командном турнире

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике заслуженно победила в командном многоборье на Олимпийских играх, так как спортсменки прошли хорошую подготовку. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер Олимпиады в Лондоне, двукратная чемпионка мира Ксения Афанасьева.

Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла, второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

"Наши гимнастки заслуженно победили сегодня, - сказала Афанасьева. - Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, было пройдено очень много работы, поэтому победа стала ожидаемой. Сегодня были, конечно, ошибки на бревне, но у нас такой вид спорта, что все могут ошибиться".

Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз после выступления в опорном прыжке по медицинским показаниям была помещена в резервный состав. "Молодцы, что собрались и доработали до конца. Выступала Байлз или нет, все равно наши девчонки очень сильные, проделали большую работу тренировками, все заслуженно", - добавила Афанасьева.

Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Олимпиада завершится 8 августа.