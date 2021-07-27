Комова: снятие Симоны Байлз с финала многоборья в Токио сыграло важную роль

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Снятие американской гимнастки Симоны Байлз в ходе финала командного многоборья на Олимпийских играх в Токио сыграло важную роль в ходе соревнований. Такое мнение ТАСС высказала двукратный серебряный призер Олимпиады 2012 года россиянка Виктория Комова

Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

"У меня до сих пор слезы на глазах и мурашки по всему телу. Они выиграли, не могу поверить в это чудо. Это какая-то невероятная Олимпиада, мы так долго ее ждали, и она так круто для нас началась. Надеюсь, что наши девчонки и мальчишки продолжат в том же духе", - сказала Комова.

Байлз успела выступить только в опорном прыжке, допустив серьезную ошибку и показав результат 13,766 балла. По информации оргкомитета Игр, после общения с тренером она в сопровождении врача команды покинула гимнастическую площадку и не вышла позднее на разминку перед следующим видом.

"То, что Симона Байлз снялась, - это просто что-то фантастическое, не знаю, что это, но это сыграло важную роль, - добавила Комова. - Наши девочки молодцы, боролись, не сдавались, продержались, американки тоже дрогнули. Была надежда даже после бревна, я знала, что девочки пройдут стабильно вольные упражнения, надо было их сделать, и они все сделали, просто молодцы".

Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Россиянки четыре раза завоевывали серебряные медали (1996, 2000, 2012, 2016), на Олимпиаде-2004 в Афинах российские спортсменки стали третьими в данном виде программы.