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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер сборной заявил, что тхэквондист Ларин был настроен на победу на Олимпиаде

Вадим Иванов даже боялся, что спортсмен перегорит

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский спортсмен Владислав Ларин был полностью готов и настроен на победу в финале олимпийских соревнований по тхэквондо. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер российской сборной Вадим Иванов.

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Во вторник на Олимпиаде в Токио Владислав Ларин одержал победу в финале над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски в весовой категории свыше 80 кг.

"На мой взгляд, отличное выступление. Он был готов, настроен, даже я бы сказал, через край. Приходилось уравновешивать, чтобы не переходило в чрезмерность", - сказал собеседник агентства.

Ларин является золотым, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. В его активе также есть две золотые и одна серебряная награда первенств Европы.

Всего российские тхэквондисты на Олимпиаде в Токио завоевали четыре медали. Золото сборной, помимо Ларина, принес Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг). Серебряную медаль завоевала Татьяна Минина (до 57 кг), бронзовую - Михаил Артамонов (до 58 кг).

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