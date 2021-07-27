{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин: российские гимнастки проявили чемпионский характер и заслуженно победили на Играх

Во вторник женская сборная России впервые завоевала золото Олимпиады в командном многоборье
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские гимнастки проявили чемпионский характер и заслуженно победили в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

На эту тему
Российские гимнастки впервые победили в командном многоборье на Олимпийских играх
Российские гимнастки впервые победили в командном многоборье на Олимпийских играх

Во вторник женская сборная России вслед за мужской одержала победу в командном многоборье. Для женской сборной России эта медаль стала первой в данной дисциплине.

"Поздравляю российских гимнасток Ангелину Мельникову, Лилию Ахаимову, Викторию Листунову и Владиславу Уразову с исторической победой в командном многоборье на Олимпиаде в Токио, - сказал Матыцин. - Они принесли России первую в истории золотую олимпийскую медаль в этой дисциплине. Соревнования были полны драматизма, и мы все испытали сегодня целую гамму эмоций - и радость, и волнение за результат, и восхищение нашими спортсменками".

"Был абсолютно уверен в том, что команда справится со всеми трудностями и будет бороться до конца. Российские гимнастки проявили настоящий чемпионский характер и заслуженно завоевали золото Игр, одержав победу над сильной сборной США. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной России и Федерацию спортивной гимнастики России. Желаю российским гимнасткам успеха в личном многоборье и в индивидуальных упражнениях", - заключил он.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыМатыцин, Олег Васильевич
XXXII летние Олимпийские игры
Тренер: гимнастка Мельникова с детства умела контролировать эмоции, это ее секрет успеха
По слова Сергея Денисевича, благодаря этому со спортсменкой было очень легко работать
Читать полностью