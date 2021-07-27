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XXXII летние Олимпийские игры

Тхэквондист Ларин рассказал, что остался доволен тем, как прошли его бои на Олимпиаде

Россиянин стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 80 кг

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Владислав Ларин, завоевавший во вторник золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 80 кг, доволен своим выступлением на Играх в Токио. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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Во вторник на Олимпиаде в Токио Владислав Ларин одержал победу в финале над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски в весовой категории свыше 80 кг.

"Хотелось бы, чтобы финал прошел менее напряженно и с большим отрывом, но в целом я доволен сегодняшними боями", - сказал спортсмен. По его словам, он выступал с весом 93,6 кг. "Это комфортный рабочий вес", - добавил Ларин.

Тхэквондист сказал, что выходил на бой с представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски, имея четкий план действий. "Опыт предыдущих Олимпийских игр мы брали во внимание, потому что бывали ситуации, когда проходили люди, от которых никто не ожидали. <…> В принципе, когда Деян прошел бои, дошел до финала, мы разобрали бои и выходили с четкими действиями", - сказал спортсмен.

Всего российские тхэквондисты на Олимпиаде в Токио завоевали четыре медали. Золото сборной, помимо Ларина, принес Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг). Серебряную медаль завоевала Татьяна Минина (до 57 кг), бронзовую - Михаил Артамонов (до 58 кг).

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