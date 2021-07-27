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XXXII летние Олимпийские игры

Шарапова назвала элегантной победу российских гимнасток на Олимпиаде

Женская сборная России впервые завоевала золото в командном многоборье на Играх

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Мария Шарапова назвала победу российских гимнасток на Олимпийских играх элегантной. Об этом она написала в Twitter.

"Красиво, элегантно и без страха", - написала Шарапова.

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

Российские гимнастки впервые завоевали золотые медали Олимпиады в командном многоборье. На Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Россиянки завоевывали серебряные медали в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде 2004 года российские спортсменки стали третьими.

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Шарапова, Мария ЮрьевнаXXXII летние Олимпийские игры
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