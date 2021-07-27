Гимнастка Байлз рассказала о причинах снятия с командного турнира на Олимпиаде

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что физически чувствует себя хорошо. Об этом она рассказала журналистам.

Байлз во время финала в командном многоборье на Олимпиаде в Токио снялась с соревнований после неудачного исполнения опорного прыжка. Федерация гимнастики США сообщила, что спортсменка пропустит остаток соревнований во вторник из-за медицинских проблем.

"После выступления я поняла, что будет лучше, если я дам девочкам выступить и сделать свою работу, - сказала Байлз журналистам. - Сегодня для меня они золотые медалисты, потому что они продемонстрировали борьбу и показали миру, на что способны".

"Физически я чувствую себя хорошо, я в форме. Эмоционально - зависит от определенного момента. Приехать на Олимпиаду и быть главной звездой нелегко, мы просто попытаемся принять это", - отметила Байлз в беседе с американским телеканалом NBC.

Победу в соревнованиях одержала команда России, американки стали вторыми.

Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро она стала лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, многоборье и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.