Глава НОК США поддержала решение Симоны Байлз сняться с олимпийского финала

"Симона, мы гордимся тобой. Гордимся тем, какой ты человек, атлет и товарищ по команде", - указала Хиршланд.

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд поддержала решение американской гимнастки Симоны Байлз сняться с финала командного многоборья на Олимпийских играх, победу в котором одержала команда России. Заявление главы НОК США опубликовано в Twitter.

"Мы аплодируем твоему решению поставить психологическое здоровье на первое место, а также обещаем полную поддержку и доступ к ресурсам сообщества НОК США", - говорится в заявлении Хиршланд. Она подчеркнула, что организация поможет спортсменке преодолеть трудности.

Во вторник четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз после неудачного исполнения опорного прыжка была помещена в резервный состав сборной США в финале командного многоборья на Олимпиаде в Токио. Позднее она отметила, что намерена "сосредоточиться на психологическом здоровье". По ее словам, "отвратительно, когда тебе приходится бороться с собственной головой". Победу в соревнованиях одержала команда России, американки стали вторыми.

Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Рио-де-Жанейро она стала лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, многоборье и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.