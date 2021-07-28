Коу объяснил, почему виден свет в конце тоннеля в вопросе восстановления ВФЛА

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Свет в конце тоннеля в вопросе восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) обусловлен тем, что независимые внешние наблюдатели в организации отслеживают исполнение дорожной карты и соблюдают сроки, установленные рабочей группой. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

Ранее Коу заявил на пресс-конференции, что рабочая группа отметила, что в процессе восстановления ВФЛА виден свет в конце тоннеля.

"Это все крутится вокруг дорожной карты по восстановлению, - сказал Коу. - Она была обновлена и стала еще требовательней к новой структуре ВФЛА. Важным дополнением стало включение независимых внешних наблюдателей, которые были приглашены в ВФЛА с тем, чтобы отслеживать исполнение дорожной карты и соблюдать сроки, установленные рабочей группой".

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. Российская сторона должна компенсировать затраты на работу рабочей группы и допинговые разбирательства.

С 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. В 2020 году она выплатила World Athletics $6,31 млн, $5 млн от этой суммы составил штраф за допинговое дело российского легкоатлета Данила Лысенко, в котором оказалось замешано бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным. Оно было признано причастным к подделке медицинских документов, которые фигурировали в деле. В связи с этим инцидентом World Athletics более чем на год запретил российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях. В марте 2021 года совет World Athletics принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам нейтрального статуса, дающего право выступать на международных стартах.

12 марта 2020 года World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта. Первым экспертом является бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргорита Пахноцкая, вторым - литовец Владас Станкявичус. Удаленно подключен к работе и австралиец Питер Николсон, который несколько лет назад являлся независимым экспертом WADA в РУСАДА.